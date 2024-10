La rinascita del Belvedere Gli operai al Mirabellino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Per la prossima primavera potrebbe essere Villaa deliziare gli sguardi dei passanti in una giornata organizzata dal Fai. Questo non perché la storica villa di delizia del Parco di Monza in soli 8 mesi possa essere restaurata e riaperta al pubblico - per quello saranno necessari ancora molti anni -, ma grazie a un intervento che finalmente farà tornare a vivere quantomeno la sua parte esterna. A breve inizieranno i lavori per rifare ilstorico del, un’ampia balaustrata esterna di forma ovale, nella porzione di giardino rivolta verso il viale dei Carpini e Villa Mirabello, che sarà rifatta e circondata da liriodendri, ricreando lo stesso ambiente che fu nell’800. Un intervento che nasce dal bando del Fai vinto a giugno 2023 dal Consorzio Parco e Villa Reale di Monza e finanziato da Intesa San Paolo, per l’iniziativa Fai “I luoghi del cuore“.