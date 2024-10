La natura senza rinunciare ai comfort Con il glamping il campeggio è chic

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Vacanze in paese tra glamour e camping. Si chiama agri-e promette, alle porte della città di Sondrio nel borgo di Albosaggia per la precisione, di vivere l’ebbrezza di una vacanza-selvaggia a contatto con la. È l’idea, messa in pratica per la prima volta proprio in questo fine settimana, dell’azienda agricola Lieve. La nuova struttura è composta da tre tende-palafitte mobili posizionate su un antico terrazzamento del versante orobico: una ‘superior’ che offre anche esperienze di agri-wellness come il palju (o tinozza finlandese con idromassaggio, che viene riscaldata a legna) e, prossimamente, la sauna. Contestuale sarà l’esperienza con gli asini, con cui gli ospiti potranno fare passeggiate, che li aiuteranno tra l’altro a portare i piccoli bagagli direttamente in loco.