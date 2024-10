Con la chirurgia estetica ho perso il controllo a 15 anni vuoi sempre di più Le prime punturine alle labbra le ho fatte da piccola | Sophie Codegoni a Verissimo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ospite nel salotto televisivo di “ha raccontato il suo nuovo percorso di vita e ha svelato qualcosa in più sulla sua vita sentimentale con Alessandro Basciano. “La vita di mette davanti ad alcune sfide, alcune più facili altre meno. – ha detto – Non è stato un momento facile, ma abbiamo ripreso un po’ di maturità che ci è mancata nel passato. Oggi abbiamo trovato l’equilibrio per il bene di nostra figlia Celine. Sono felice perché entrambi ci siamo per nostra figlia, la nostra vita è dedicata a lei e la nostra priorità è lei. Quando costruisci una famiglia cerchidi mantenerla. Però è un cosa passata, non è più una priorità. Io ho la mia strada e lui la sua. So quello che siamo ora, due genitori che si stimano e rispettano. La mia gioia più grande è vedere mia figlia Celine felice e sorridente”.