Come finisce il film Adios | è impossibile sfuggire al passato

(Di sabato 5 ottobre 2024) IlAdiòs termina con un epilogo tragico: Juan, devastato dalla morte della figlia, scopre che l’incidente non è stato casuale ma è legato a una rete di criminali con cui lui stesso ha avuto a che fare in. Questo porta a un confronto tra Juan e i responsabili della tragedia, portandolo a compiere scelte radicali per ottenere giustizia. Nonostante ciò, il finale lascia lo spettatore con una sensazione amara, riflettendo sull’impossibilità diale sulle conseguenze devastanti della violenza. Diretto da Paco Cabezas, è un thriller drammatico del 2019 ambientato a Siviglia, in Spagna. La storia segue Juan, un detenuto in permesso per partecipare alla prima comunione della figlia, che viene coinvolto in un tragico incidente stradale nel quale la bambina perde la vita. Questo evento scatena una serie di vendette e intrighi legati alla criminalità locale.