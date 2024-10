Atletica Kelly Doualla sfreccia di forza Gabriele Belardi esalta l’asta Artem Shablii nuovo nome dello sprint

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) A Caorle (in provincia di Venezia) è andata in scena la prima giornata dei Campionati Italiani Cadetti, con la presenza di tante promesse del panorama tricolore. La copertina viene presa dida, che si rende protagonista di un rimarchevole volo da 4.80 metri nel salto con, incrementando di sette centimetri il già suo primato nazionale under 16 e andando poi anche all’assalto del 4.85 (si è rotto l’attrezzo in fase di caricamento al secondo tentativo, ma è stato soltanto un brivido). C’era grande attesa perAnnEdimo, indubbiamente il prospetto di maggiore interesse per quanto concerne le under 16 alle nostre latitudini. La lombarda ha primeggiato sugli 80 metri, correndo in 9.42 con vento contrario (0,3 m/s) e fermandosi così a un decimo dal suo recente personale di 9.32 siglato a Busto Arsizio.