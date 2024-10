Agricoltura missione rilancio | Incentiviamo giovani attività Daranno la svolta al settore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) "La scarsità di manodopera non riguarda solo l’, ma in Emilia-Romagna stiamo cercando di coinvolgere i: con un finanziamento da 200 milioni abbiamo insediato 2.087imprenditori, 363 dei quali a Reggio nellattiero caseario, dove lavora più di uno su quattro di loro". Alessio Mammi, assessore regionale all’conosce bene l’evoluzione del. Assessore, il calo delle aziende agricole si è visto in tutta la regione? "Sì e in modo importante: nel 2010 erano circa 73mila e nel 2020 54mila. La superficie agricola coltivata è passata da 1,3 a 1 milione. Molte imprese hanno cambiato dimensioni, ingrandendo la superficie coltivata e creando le condizioni per essere competitive in tutto il mondo con le nostre eccellenze".