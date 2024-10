Adesso so e ci sto male Grande Fratello Shaila crolla | la confessione in lacrime sul coinquilino

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 5 ottobre 2024) AlGatta si è subito imposta tra i protagonisti di questi primi giorni della casa. E non solo per il suo carattere, anche per la vicenda amorosa che la vede coinvolta insieme ad altri tre concorrenti, ossia Javier, Helena Presetes e Lorenzo Spolverato. Nell’ultima puntata andata in onda, quella di giovedì scorso, Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni e aggiornamenti ma non si è arrivati a conclusioni definitive. Da una parte, la ex velina di Striscia la notizia ha affermato di sentirsi più interessata a Javier, con il quale sta scoprendo giorno dopo giorno una sintonia e che chiama scherzosamente “fidanzato”. Dall’altra, rimane difficile negare l’evidente feeling e l’attrazione che la legano all’altro, Lorenzo. Che però a sua volta si è avvicinato molto a Helena. Leggi anche: “Dovete chiamarla, deve sapere tutto”.