Tale e Quale Show le anticipazioni della terza puntata

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Questa sera, 4 ottobre, va in onda “”, il programma dove vip e celebrità si sfidano imitando cantanti reali, non solo nell’aspetto ma anche nella vocalità e nelle movenze. La trasmissione è giunta alla sua quattordicesima canzone e il timone è affidato, come da consuetudine, a Carlo Conti. I partecipanti lavorano ogni settimana fianco a fianco con i coach che sono: Dada Loi, Maria Grazia Fontana, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella ed Emanuela Aureli. quest’ultima in qualità di “actor coach”, con il supporto ovviamente dei coreografi e del team di trucco e parrucco. Il programma è invece scritto da Carlo Conti insieme a Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Mario D’Amico, Leopoldo Siano, Walter Santillo e Stefania De Finis. Le coreografie hanno la firma di Fabrizio Mainini, la scenografia è affidata a Riccardo Bocchini e i costumi sono di Simonetta Innocenti.