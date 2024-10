Pieve romanica di Santa Maria Maddalena a Pieve a Sietina domenica 6 ottobre l’ultima apertura di stagione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Arezzo, 42024 – Per Ladiquella disaràal pubblico per questa. Unache si trova nel territorio di Capolona che ogni primadel mese è stata aperta al pubblico, con un impegno preso in primavera, con gli assessori del Comune che lo hanno portato avanti per dar visibilità ad un sito che è inserito dal Fai tra “i luoghi del cuore”. “Siamo veramente soddisfatti di questa iniziativa perché ha visto tantissime persone interessate,” dichiara Daniele Pasqui assessore del Comune di Capolona sempre presente all’” Dobbiamo innanzitutto ringraziare la Chiesa, la parrocchia di Castelluccio, tramite Don Franco che ci ha permesso di mettere in piedi questa iniziativa “.