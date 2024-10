La ' pet therapy' aiuta anche nella gestione di stress e traumi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) AGI -no a placare ansia ee contribuiscono a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e a facilitare i rapporti sociali. Gli animali da compagnia, con la loro presenza al nostro fianco, sono in molti casi dei catalizzatori di calma e benessere. Fanno ancora di più nel caso di un supporto agli anziani che si trovano nelle case di cura e ai minori vittime di abuso o bullismo e di una presa in carico nei disturbi dello spettro autistico, nelle psicosi,agli esordi, e nei disturbi neuromotori (malattia di Parkinson), grazie a una sorta di 'alleanza terapeuticà che prende il nome di peto, secondo una versione tecnica piu' moderna, 'Interventi assistiti con gli animali' (Iaa).