John Elkann si ritira da Repubblica | ecco che cosa è cambiato in poche ore

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Rivoluzione a. Lascia il direttore Maurizio Molinari, lascia l'editore. Nel senso chenon sarà più il presidente del gruppo Gedi, che rimane comunque sotto il controllo dell'azionista Exor, cioè gli eredi Agnelli. E sono cambiamenti tutt'altro che inattesi. Perché Molinari, negli ultimi mesi, era andato più volte in conflitto con il comitato di redazione del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. E perché l'ultima rottura - uno sciopero di due giorni proprio mentre era in corso l'Italian Tech Week di Torino, evento molto caro a- ha spinto la proprietà a cambiare. Curioso, ma non imprevedibile, l'addio del presidente di Stellantis. Una mossa che sembra dare ragione alle voci che corrono da un po'.