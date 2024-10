Del Mese FdI | La politica è come la guerra | la vita delle persone vale sempre meno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di Antonio Del, responsabile del Dipartimento Regionale Aree interne e Dipartimento Provinciale Legalità e Sicurezza di Fratelli d’Italia. “Occorre uno scatto di responsabilità: non abbiamo più il coraggio di ribellarci e siamo trascinati dagli avvenimenti, stancamente. Ieri altre due inchieste giudiziarie hanno scosso il sistema politico di don Vincenzo con il coinvolgimento di due figure di spicco della sua organizzazione: il presidente della Provincia di Salerno è stato arrestato per corruzione e turbativa d’asta, il consigliere regionale del gruppo «De Luca presidente» è indagato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per corruzione e concussione.