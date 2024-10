Atalanta-Genoa Gilardino | Abbiamo vissuto settimane migliori Siamo arrabbiati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Quando ho parlato di momento difficile, intendevo che se perdi a Venezia in quel modo, esci in Coppa Italia nel derby e poi perdi in casa con la Juve diciamo cheuna squadra molto arrabbiata,incazzati per quello che è successo. In questi momenti, in cui sembra sia tutto storto, bisogna avere la lucidità e la calma. Domani è la settima giornata, serve pazienza e allo stesso tempo dobbiamo essere responsabili”. Lo ha detto Albertoin conferenza stampa alla vigilia di: “In questo momentopochi, la coperta è corta. Non è un alibi, tireremo il massimo da quello chea disposizione. L’? Squadra completa in tutto e per tutto. L’altra sera sono stati spaventosi con lo Shakhtar per il modo di interpretare la partita e per come hanno attaccato.