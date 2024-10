Tutti contro il nuovo bavaglio stampa pure i magistrati bocciano la norma

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Da una parte, giornalisti, Fnsi e Ordine. Dall’altra l’ex-Fi, ex-alfaniano, ex-Azione ora diForza Italia, Enrico Costa. A dividerli (ma non da ieri) in Commissione Giustizia del Senato l’ennesimasull’informazione. Niente più ordinanze di custodia in pagina Nello specifico, il decreto “per il compiuto adeguamento dellativa nazionale alle disposizioni della direttiva (Ue) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza”. Ma è più facile chiamarlovisto che il governo, grazie a un emendamento presentato proprio da Costa (quando era all’opposizione), intende vietare la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.atti, ricordiamolo, pubblici, non coperti dal segreto d’indagine.