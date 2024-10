Morata contro il sindaco di Corbetta | Ha violato la privacy mia e dei miei figli

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Alvaroildi. Il campione del Milan lo accusa di averla suae quella dei suoi, avendo rivelato pubblicamente che il calciatore si è trasferito a vivere nel paese di 18mila abitanti alle porte di Milano. “Alvaroè di, here we go!”, ha scritto nei giorni scorsi su Facebook il primo cittadino Marco Ballarini riprendendo il tipico slogan con cui il famoso giornalista sportivo Fabrizio Romano annuncia i nuovi colpi di calciomercato. “No non è un pesce d’aprile in anticipo”, prosegue il post: “Il campione Alvaroè il nostro nuovo concittadino di! Il bomber spagnolo, neo acquisto del Milan, sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città”.