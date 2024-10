Modigliana l’allarme di Dardi | Se necessario pronti ad attingere a risorse dalle casse comunali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Piove sul bagnato nel comune di: le piogge del 18 e 19 settembre, infatti, hanno peggiorato la situazione causataalluvioni del maggio 2023 che provocarono 6.972 frane, danni stradali per 101 km, riconosciuti a ottobre 2023 con ben 108 milioni stanziati dal Commissario straordinario Figliuolo, in gran parte ancora virtuali. "La dichiarazione dello stato di emergenza e la gravità dei danni subiti ci autorizzano a pensare – spiega il sindaco diJader– che le spese che verranno sostenute possano poi essere riconosciute, abbiamo però deciso di procedere e intervenire in urgenza, facendo fronte agli impegni per la messa in sicurezza del territorio, pur mettendo a rischio la tenuta e sostenibilità del bilancio comunale, attingendo, qualora fosse, astraordinarie".