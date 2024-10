Millie Bobby Brown nozze da favola in Italia | i tre abiti da sposa lasciano senza fiato

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 3 ottobre 2024), celebre attrice della serie Stranger Things, ha finalmente detto “sì” al suo amore Jake Bongiovi in un contesto da sogno, celebrando il loro matrimonio in. Dopo aver ufficializzato la loro unione con una cerimonia intima in America quattro mesi fa, la coppia ha deciso di festeggiare nuovamente in una delle location più affascinanti della Toscana: la splendida Villa Cetinale, una dimora storica del XVII secolo circondata da magnifici giardini e carica di storia.: un matrimonio tra storia e bellezza Quattro mesi dopo aver sigillato la loro unione con una cerimonia riservata negli Stati Uniti, la coppia ha deciso di organizzare una nuova celebrazione in una delle più incantevoli location della Toscana. Il matrimonio dinon è stato solo un evento esclusivo, ma anche un’esplosione di bellezza e fascino.