Milano-choc mangia una pasta al pesto | ricoverata in psichiatria il dramma di questa ragazza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Una normalissima pausa pranzo in un ristorante disi è trasformata in un'esperienza allucinante,tica, per una giovane studentessa Erasmus, culminata con un ricovero in. Tutto è iniziato con un semplice piatto dial, che si è rivelato l'innesco per una serie di eventi inaspettati e preoccupanti. La studentessa, originaria della Spagna, ha deciso di raccontare il suo episodio su TikTok per mettere in guardia altre persone sui potenziali rischi dell'intossicazione alimentare e per condividere i sintomi a cui prestare attenzione. "Era una giornata come tante, prima di andare a lezione ho deciso dire qualcosa", ha spiegato la giovane, rievocando l'attimo in cui ha ordinato un piatto dialal ristorante. All'inizio sembrava tutto normale, ma poco dopo, mentre tornava a casa in tram, ha iniziato a notare qualcosa di strano.