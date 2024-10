La Germania al bivio tra business e diplomazia con la Cina Scrive Mayer

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’imminente missione indi Annalena Baerbock, ministra degli Esteri tedesca, solleva numerosi interrogativi nellainternazionale, in particolare nei quartieri generali dell’Unione europea a Bruxelles. La principale preoccupazione riguarda la capacità delladi conciliare i propri interessi nazionali con quelli degli altri Stati membri dell’Unione europea (considerando che il commercio è una competenza primaria dell’Unione), nonché con quelli della comunità euroatlantica in generale. Nonostante le misure di diversificazione, laresta il Paese europeo con la maggiore interdipendenza asimmetrica con la, accompagnata dall’Ungheria di Viktor Orbán. Questa vulnerabilità non riguarda soltanto il noto settore automobilistico, ma si è estesa a numerosi altri comparti industriali, inclusi alcuni strategici.