Il presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri è stato arrestato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Questa mattina èarreil sindaco di Capaccio-Paestum edi, esponente del Partito democratico. Secondo le indaginiguardia di finanza di Eboli e dal nucleo di polizia economico finanziariaguardia di finanza di, insieme ad altre cinque persone avrebbe truccato le procedure di assegnazione di due appalti banditi dal comune di cui è sindaco per favorire una ditta che in cambio avrebbe affidato alcuni lavori alla societàsorella Elvira, legale rappresentanteImpianti S.r.l. Ai sei vengono contestati, a vario titolo, i reati di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio.anche primo cittadino in altri due comuni del salernitano, Torchiara e Agropoli.