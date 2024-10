Germania | economista mercato cinese e’ cruciale per imprese nazionali

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Berlino, 03 ott – (Xinhua) – “Gli investimenti tedeschi in Cina hanno raggiunto un nuovo record nella prima meta’ del 2024, mantenendo la tendenza al rialzo dal 2023, quando anche i livelli di investimento hanno stabilito nuovi parametri”, ha riferito in una recente intervista a Xinhua Hermann Simon, un importantetedesco noto come il padre della teoria dei “campioni nascosti”. Quest’anno ricorre il 10mo anniversario del partenariato strategico globale tra Cina e. Simon ha affermato che le relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi si sono approfondite in modo significativo, mentre la cooperazione rimane la forza dominante, ed entrambe le parti hanno dimostrato un notevole potenziale di apprendimento reciproco e di risultati vantaggiosi per tutti.