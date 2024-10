Dopo la pioggia arriva il sereno | il maltempo si ferma per il weekend

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La depressione in discesa dalla Francia convoglia sulla nostra regione correnti umide occidentali responsabili del peggioramento del tempo dalla giornata di mercoledì; nel corso della giornata di giovedì andrà approfondendosi sul Nord Italia un minimo in quota che determinerà condizioni di marcatosulla nostra regione che successivamente nel corso di venerdì andrà ad isolarsi tra il Golfo Ligure e l’Emilia Romagna per poi colmarsi e traslare verso Est determinando un miglioramento delle condizioni atmosferiche durante il fine settimana. Le previsioni di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo.