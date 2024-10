WWE | Tutte le quote di scommessa per Bad Blood CM Punk è il grande favorito della serata

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il conto alla rovescia per il prossimoeventoWWE, Bad, è ormai iniziato. Lo show, che si terrà sabato prossimo presso l’iconica State Farm Arena di Atlanta, promette molto bene, anche se le previsioni indicano che questa volta non ci sarà alcun cambio di titolo. Tra le superstar, CMè ilnell’attesissimo Hell in a Cell. Il suo ritorno è stato elettrizzante e i fan si faranno sentire per un’altra importante vittoria in questa brutale sfida. Le: Hell in a Cell Match: CM(1.10) vs. Drew McIntyre (6.50) Tag Team Match: Roman Reigns & Undisputed WWE Champion Cody Rhodes (1.18) vs. Solo Sikoa & Jacob Fatu (4.00) Women’s World Championship: Liv Morgan (1.14) vs. Rhea Ripley (5.00) – Dominik Mysterio sarà rinchiuso in una gabbia per squali durante il match. Single Match: Damian Priest (1.