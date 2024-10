Ten Hag | Io e il Manchester United siamo una cosa sola

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ten Hag: “Io e iluna” La pesante sconfitta interna contro il Tottenham nell’ultima giornata di Premier League (0-3) ha posto ancora di più l’attenzione sulla posizione dell’allenatore olandese, che a partire dal match di domani contro il Porto in Europa League dovrà dimostrare di avere ancora la squadra dalla sua parte. Reduci dal deludente pari contro il Twente e contro un avversario sorprendentemente sconfitto sul campo del Bodo Glimit, Red Devils e Dragoes si contendono 3 punti molto importanti per la classifica della prima fase, col peso della responsabilità che oggi grava soprattutto sul club inglese e sul suo timoniere. Ten Hag: “Io e iluna” E così tornano prepotentemente attuali le voci su un possibile avvicendamento nel caso in cui i risultati non cambiassero rapidamente.