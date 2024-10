Perché il Milan ha iniziato a giocare solo dopo aver preso gol

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Interrogato sulla differenza di prestazione tra primo e secondo tempo, con ilche haa rendersi pericolososubito il gol, Paulo Fonseca ha risposto in maniera chiara. Secondo l'allenatore portoghese, più che l'aggressività, la differenza è stata una migliore uscita della palla dalla difesa: «Ciò che è stata diversa è la qualità del nostro gioco con la palla. Prima perdevamo la palla facilmente. Abbiamoa far girare palla con pazienza, abbiamo fatto abbassare il Bayer. Non abbiamo perso palla, abbiamo avuto qualità nel nostro gioco posizionale e abbiamo creato occasioni». L’impressione del tecnico portoghese è vera. Ilha effettivamentead amministrare meglio il possesso e alla fine sono emerse tutte le debolezze del Bayer nella difesa della porta.