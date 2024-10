Manovra | Siri ' passi avanti su flat Tax per tutti entro fine legislatura'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "LaTax è un obiettivo die siamo impegnati come Lega e come Governo a fare inecessari per rendere sempre più esteso questo sistema fiscale che ha già dato prova della sua efficacia, sia in termini di semplificazione e maggiore beneficio di reddito per i contribuenti sia per gli effetti positivi sul gettito e la fedeltà fiscale". Lo afferma ad Affaritaliani.it Armando, coordinatore nazionale dei Dipartimenti della Lega e direttore della Scuola di Formazione Politica del partito guidato da Matteo Salvini. "Rendere più semplice e equo il prelievo delle imposte contribuisce ad aumentare la platea dei contribuenti, che non sentendosi vessati da prelievi immorali, dimostrano di pagare le imposte senza cercare scorciatoie". "Già in questa prossimaci saranno delle novità per le Partite Iva.