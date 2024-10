Longevity day | Anziani Italia premiati al Senato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma – Emozioni e racconti. Premi e tanta partecipazione per la decima edizione delDay, nel corso della giornata internazionale dedicata agliin tutto il mondo. Nella bellissima sala dell’Istituto Santa Maria In Aquiro, a Roma, su iniziativa delre Mario Occhiuto,Rete Associativa in Partenariato con l’Associazione Volare aps, ha voluto premiare alcuni calabresi ed altre importanti personalità che si sono distinte nel corso dell’anno. “E’ stata un’occasione importante per riflettere sulla complessità dell’età avanzata e affrontare questioni cruciali legate alla salute e al benessere degli. Non sono gli anni nella tua vita che contano ma la qualità che dai alla vita”, ha rimarcato, con molta emozione, Maria Brunella Stancato, presidente diRete Associativa.