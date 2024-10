Di Canio su Lukaku | Cercato solo da Conte Ecco perché lo chiama ‘Panterone moscione’

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’ex calciatore torna a parlare dell’attaccante belga e del suo impatto sul Napoli Paolo Dinon è mai stato tenero nei confronti di Romelu, e anche questa volta non ha mancato di esprimere le sue critiche. Durante il programma “Club” su Sky, l’ex calciatore ha parlato del ritorno diin Serie A, sottolineando nuovamente il suo giudizio sul belga, che aveva già definito in passato come. Cosa ha detto DisuNonostante i numeri incoraggianti di– due reti e due assist nelle prime quattro partite di campionato, più un assist in Coppa Italia – Diritiene che l’attaccante sia ancora lontano dalla forma migliore. “Deve recuperare forma fisica e mentale, si vede che è appesantito”, ha dichiarato Di. “L’aspetto psicologico conta molto. Lo dico da tre anni:voleva il riscatto col Chelsea, ma non ha fatto bene.