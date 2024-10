Crosetto | Missione Unifil importante ma se necessario siamo pronti a evacuare il contingente italiano in Libano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Confermiamo il nostro impegno infin quando l’ONU sarà in grado di operare” ma “nell’interesse dei nostri militaria rivedere ad horas le decisioni di lasciare ilnazionale schierato”. Ma anche che la decisione di lasciare la“non può essere una decisione unilaterale perché è unaONU”, e inoltre, un sì ad “un rafforzamento del– perché – o ci sono le forze dell’ONU nel sud delo ci sono i soldati israeliani e la differenza è chiara a tutti”. Queste le principali dichiarazioni del Ministro della Difesa, Guido, prima nell’audizione in Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, sui più recenti sviluppi in Medio Oriente, e poi fuori da Montecitorio.