Atalanta Gasperini dopo il colpo Champions | l’amarcord i singoli e il campionato

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Bella vittoria inLeague dell’contro lo Shakhtar con il netto risultato di 0-3. Il tecnicosi è presentato ai microfoni dei giornalisti. “Stasera abbiamo messo tre buoni mattoncini per la prima fase. La prossima è il Celtic, poi due trasferte impegnative a Stoccarda e Graz, quindi il Real in casa e il Barcellona. Mai farsi prendere troppo dall’entusiasmo e dalla presunzione, anche se i tifosi nella coreografia in Curva Nord contro l’Arsenal hanno scritto ‘liberi di sognare'”. Così Gian Pieroil 3-0 allo Shakhtar. “E’ stata una buona prova e siamo in crescita, anche coi nuovi, come Kossounou e Samardzic. Ma il confronto con la squadra che ha vinto l’Europa League è ingeneroso, abbiamo dieci giocatori di movimento nuovi.