Tarquinia il presidente Blasi | Tra maggioranza e opposizione una sana contrapposizione politica

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1° ottobre 2024 – “I cittadini ci hanno affidato un compito che impone un confronto rispettoso, nei toni come nei contenuti”. Lo afferma ildel Consiglio comunale diAlberto. “Anche nell’ultima assise del 27 settembre, i consiglieri comunali hanno mantenuto un comportamento che ha consentito di svolgere una seduta in cui si è avuta trae minoranza una, ciascuna nel rispetto dei propri ruoli, anteponendo agli interessi di schieramento quelli della città – prosegue-. Dispiace, quindi, che da parte di un consigliere comunale sia venuto meno in qualche momento questo spirito, con interventi fuori tema utili per articoli già scritti da far uscire prima della fine dell’assemblea per avere un po’ di visibilità”.