Shigeru Ishiba ufficialmente primo ministro del Giappone

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il parlamentose ha formalmente elettocome nuovodopo che l’ex leader del Partito liberaldemocratico (Ldp) Fumio Kishida ha rassegnato le dimissioni. La transizione del potere segna l’inizio di una nuova era politica per il Paese ma anche per lo stesso partito, che governa ilquasi ininterrottamente dalla fine della Seconda guerra mondiale. Negli ultimi anni la sua popolarità è calata per via di alcuni scandali, tra cui quelli legati alla controversa Chiesa dell’Unificazionese e alle pratiche di finanziamento del partito, indebolendo la fiducia degli elettori e facendo crescere la pressione da parte dell’opposizione., exdella Difesa, era stato eletto nuovo leader del partito venerdì 27 settembre sconfiggendo una sfida proveniente dalla destra della forza politica rappresentata da Sanae Takaichi.