Mo | Fratoianni ' Meloni Crosetto e Tajani riferiscano in Aula Camera' **

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Sappiamo tutti e tutte che domani mattina, alle 8:30, i ministri degli Esteri e della Difesa saranno in audizione delle commissioni congiunte die Senato per riferire quello che sta succedendo in Libano dopo gli attentati con i cercapersone, i walkie talkie. Oggi, di fronte all'invasione di terra scatenata dall'esercito israeliano e dal governo di Benjamin Netanyahu siamo di fronte a un'ecatombe, un'escalation che è persino imbarazzante chiamare tale". Lo dice Nicola, deputato di Avs e leader di Sinistra italiana, intervendo inprima della discussione sul ddl lavoro. "Siamo di fronte - prosegue - a una guerra totale che rischia di stravolgere le cartine geografiche del Medio Oriente e del mondo intero, coinvolgendo anche attori come l'Iran.