Le scuole accolgono Valditara Ma si levano anche cori e proteste

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Giornata varesina per il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe, con un primo momento istituzionale e tre incontri in altrettantetra il capoluogo e il resto della provincia. A Villa Recalcati è stato accolto dal prefetto Salvatore Pasquariello, che ha illustrato le attività svolte dalla Conferenza provinciale permanente sul tema del contrasto ai fenomeni del disagio giovanile. Un impegno che vede coinvolte tante diverse realtà rappresentate in sala: da Provincia, Regione e comuni fino al mondo economico, quello della scuola, le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie. L’obiettivo è quello di costituire una comunità educante: il ministro ha espresso il suo plauso in tal senso.