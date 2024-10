L’antisemitismo dilaga nelle piazze | c’è pure la bandiera di Hezbollah

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 1 ottobre 2024) In un Paese democratico tutti possono e devono manifestare. Legittimo farlo contro il governo d’Israele se si crede che Netanyahu stia sbagliando tattiche, strategie e il sacrificio di vite umane sia eccessivo. Ma dietro le pseudo critiche si nasconde l’esplosione dele un fiume sotterraneo che unisce frange terroristiche nostrane a quelle mediorientali. Così ieri è apparsa una scritta fuori da una scuola elementare a Milano - «Israeliani nazisti» - e nei giorni scorsi lesi sono riempite di slogan contro gli ebrei, di volti celebri con la scritta «agente sionista» e, cosa che i media non hanno notato o voluto notare, nel corso della manifestazione romana al Pantheon si è vista sventolare unarossa con il logo stilizzato di. Non è un vessillo qualunque.