La Pasta alla Puttanesca | Un viaggio nei sapori della tradizione italiana

(Di martedì 1 ottobre 2024): dal gergo popolaretavola, la passionecucinaLaè un piatto iconicocucina, noto per il suo sapore deciso e avvolgente. OriginariaCampania, questa ricetta affonda le radici in storie e leggende, rendendola non solo un piatto da gustare, ma anche un pezzo di cultura da raccontare. La storiaè avvolta nel mistero. Si dice che il piatto abbia preso dal termine che tradotto che dal gergo all’ italiano significa “prostituta”. Secondo alcune fonti, le donne di strada utilizzavano ingredienti semplici e facilmente reperibili per preparare un pasto veloce ma gustoso, da servire agli avventori. Altre versioni sostengono che il nome derivi dal fatto che il piatto fosse così delizioso da “portare via” chi lo assaggiava.