La nuova edizione di Marche Trail In bici tra le bellezze del territorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tutto pronto per, la tre giorni in bikepacking, dove i bagagli sono agganciati direttamente allacletta con speciali borse (invece di utilizzare i portapacchi con borse laterali), immersi nella natura, alla scoperta delledel. Un’avventura sostenibile e leggera, con il minimo indispensabile, dal mare alla montagna, attraversando strade bianche e sterrate, vicoli dei borghi medievali e gustando tipicità . Questa settima, organizzata come sempre dall’associazioneBikepacking, si svolgerà da venerdì a domenica. Oltre cinquecento gli iscritti, un numero che cresce di anno in anno; arrivano da ben tredici Paesi (rispetto alle tre nazioni dell’anno scorso). Oltre alle diverse parti d’Italia, provengono da Austria, Germania, Ungheria, Islanda, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Slovenia, Svizzeria, Usa e non solo.