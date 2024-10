Iss over 65 risorsa da tutelare il 28% d' aiuto attivo per collettività

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - Tutt'altro che un peso, anzi: unaper la società, da proteggere e. Sono gli65 italiani, che nel 28% dei casi non si risparmiano nel forniread amici, familiari e allanel suo complesso. Tuttavia, c'è ancora molto da fare per promue un invecchiamentoe in salute: un ultra 65enne su 4 ha almeno 2 malattie croniche all'. E' l'identikit che emerge dagli ultimi dati disponibili della sorveglianza 'Passi d'argento' dell'Istituto superiore di sanità. L'occasione per fare il punto sul benessere e lo stato di salute degli65 è la Giornata internazionale delle persone anziane che si celebra oggi. Nel dettaglio. Il 17% degli anziani si prende cura di parenti con cui vive, il 14% di familiari o amici con cui non vive e il 5% partecipa ad attività di volontariato.