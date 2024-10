Inter-Stella Rossa probabili formazioni Champions League | le scelte di Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024)e lein, in questo caso per quanto riguarda la squadra di. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Partita valida per la seconda giornata della nuova fase campionato a girone unico della UEFA. Ecco le ultime novità nerazzurre MILANO – L’di Simoneattende ladi Belgrado (Serbia), allenata da Vladan Milojevic, sconfitta all’esordio dai portoghesi del Benfica. I serbi sono all’ultimo posto nel maxi “gruppo” di quindici squadre senza punti. I campioni d’Italia si trovano a metà classifica, a quota 1, dopo il pareggio in casa del Manchester City. Di seguito tutte le inutili sue lein UEFA, solo dal lato nerazzurro.