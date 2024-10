È della nonna travolta dal torrente in piena il corpo ritrovato lungo lo Sterza

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 1 ottobre 2024) MONTECATINI VAL DI CECINA – Nel giorno in cui arriva la conferma che il cadaveredonna trovata il 30 settembre in località La Gabella, nella zona di esondazione dela Montecatini Val di Cecina, è quello di Sabine Kingbauer, la donna che insieme al nipotino è stata trascinata via dalin, proseguono le ricerche del corpicino del neonato. Ildonna è statoa circa sei chilometri di distanza dall’abitazione nella quale stava soggiornando insieme alla famiglia per una vacanza in Toscana. Il riconoscimento è stato fatto dai familiari che hanno riconosciuto l’anello e l’orologio che indossava al momentotragedia.