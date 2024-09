Vergognati anche tu | Mentana rimosso da Instagram per questo post sfogo durissimo | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Enricocensurato su. Il direttore di Tg La7 questa mattina sul suo profilo social ha denunciato quanto accaduto che ha davvero dell'incredibile. Difendendo Liliana Segre attaccata e insultata nella manifestazione pro-Pal di sabato scorso a Milano,ha pubblicato uncon le seguenti parole: "Gli insulti a Liliana Segre sono il grado zero dell'abiezione morale. Sono un impasto di ignoranza, cattivera e razzismo. Non tanto diverso da quello chje portò 80 anni fa tanti zelanti italiani a aiutare i nazisti a individuare i cittadini ebrei, già schedati ignobilmente in tempo di pace del governo fascista, per inviarli ai campi di sterminio. A 13 anni Liliana finì sul treno piombato col padre, che salutò per l'ultima volta sulla rampa di Auschwitz".