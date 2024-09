Varese il Circolo della Bontà punta sull’arte | inaugurata scultura di Paolo Borghi sul piazzale dell’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 – Arte e cura. Nel solco di una tradizione che vuole gli ospedali come luogo di incontro fra questi due aspettinatura umana, in comunicazione approfondita per quanto, a una prima vista, nascosta ai nostri occhi. La fondazionesistema il primo mattone del suo progetto “CurArti”, con la donazione all’ospedale didi unadel maestro comasco. La cerimonia "Vite Sospese”, questo il nome, è stata svelata ufficialmente oggi, lunedì 30 settembre, nelche affianca l’ingresso all’ospedale diin via Guicciardini.