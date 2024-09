Riprende la Pet Therapy in oncologia all’ospedale San Donato

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 30 settembre 2024) Oggi ha avuto luogo la prima seduta di Petnel reparto didell’ospedale Sandi Arezzo, dopo la pausa estiva necessaria per garantire la sicurezza e la salute degli animali coinvolti. Elena Bisconti e la sua collaboratrice Margherita Milesi sono tornate con i cani Rocco e Tilly, pronti a portare un sorriso ai pazienti durante le visite e le terapie. Le sedute si svolgeranno due volte a settimana, il lunedì e il giovedì mattina. La dr.ssa Sabrina Giusti, medico oncologo, sottolinea l’importanza di queste terapie, che offrono un momento di distrazione e positività sia ai pazienti che al personale sanitario. Paola Belardi, infermiera coordinatrice, conferma i benefici per il team, evidenziando come la Petaiuti a alleviare il carico emotivo delle attività quotidiane.