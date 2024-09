’Piante e animali perduti’ Blitz dei ladri tra gli stand

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Non sono mancati truffatori e borseggiatori tra la folla della fieraa Guastalla. Già da sabato mattina sono stati segnalati gruppetti di nomadi alla ricerca di bottino: prima nei pressi di postazioni bancomat, poi nei negozi, dove hanno tentato di impossessarsi di prodotti dagli scaffali, con pronta reazione dei gestori. Almeno un paio di tentativi ai banchetti alimentari in via Gonzaga. Una concentrazione in quell’area delle forze dell’ordine, subito informate della situazione, ha costretto iad allontanarsi. Sono riusciti furti in borse e zaini ai danni di persone impegnate a osservare i banchetti espositivi: almeno un paio di casi sono avvenuti in corso Garibaldi, con la fuga dai portici laterali. Uno dei portafogli rubati è stato rinvenuto abbandonato vicino alle scuole di via De Amicis.