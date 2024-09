L’ensemble Labyrinth Chigiana porta a Napoli le musiche modali del Mediterraneo orientale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 30 settembre 2024) Riformulare il rapporto tra individuo e comunità attraverso la cultura musicale è l’essenza di Reshaping the Tradition,dal, terzo appuntamento della rassegna A Corde Spiegate, giunta alla V edizione.si esibirà sabato 5 ottobre alle ore 19.30, nella Chiesa di Santa Caterina da Siena, a. Leoriginali delincanteranno gli ascoltatori con strumenti tipici del(lyra, tharu, oud, robab) e le loro suggestive sonorità. Grande attesa, inoltre, per l’arrivo adi due artisti di fama internazionale: Ross Daly – noto per la sua profonda conoscenza delle tradizioni musicali mediterranee e per la creazione di un linguaggio musicale innovativo – e Kelly Thoma – virtuosa della lyra che unisce abilità tecnica e sensibilità interpretativa.