Bruno Fernandes cartellino rosso perché Neville è disgrazia

(Di lunedì 30 settembre 2024) 2024-09-29 18:37:37 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Le speranze del Manchester United di ribaltare il risultato dopo essere rimasto in svantaggio in casa contro il Tottenham sono state danneggiate da undial 42? della partita di Premier League di domenica. Il registaha ricevuto undiretto per una sfida all’altezza del ginocchio contro il collega centrocampista James Maddison, approfondendo l’oscurità intorno all’Old Trafford dopo che Brennan Johnson aveva portato gli Spurs in vantaggio con tre minuti giocati. “Penso che scivoli poco prima del contrasto, ma non se la caverà”, ha detto a Sky Sports l’ex capitano dello United Gary. “Questo riassume il Manchester United nel primo tempo. “Sono stati una vergogna assoluta.