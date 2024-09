Atletico Madrid-Real Madrid segnalati 17 episodi incitanti alla violenza | nel report anche cori omofobi e auguri di morte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il Match Director della Liga ha denunciato tutti glidiche si sono verificati nel derby tra Atlético equesta domenica al Metropolitano. Diciassettepunibili sia ai sensi del Codice di disciplina sportiva della RFEF che ai sensi della Legislazione contro la, il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza nello sport. Ilinizia già dal primo minuto, quando “in modo corale e coordinato per circa 25 secondi”, nel settore più caldo dello stadio viene intonato il canto ‘isti figli di puttana!'”. Poi un canto sessista: “Arriva la peste, arriva ilista con quelle corna. Ilista, figlio di put****, sua madre il c**** se lo gode nel c***”. E ancora: “Chiedo solo a Dio che i fuleros (appellativo dispregiativo rivolto ai tifosi del) muoiano, che muoiano lentamente per la gioia del popolo”.