Area C nei weekend Fedrighini contrario | Meglio ticket a 10 euro e far pagare le elettriche

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano, 30 settembre 2024 –riformare, inasprire e rincarare i divieti dell’C che estendere il pagamento delanti-traffico al. Il consigliere comunale ambientalista Enrico, dal fronte del centrosinistra, avanza una proposta per modificare il futuro “sette giorni su sette“ diC annunciato dal sindaco Giuseppe Sala.parte dai numeri, che a suo parere dimostrano che il pedaggio per accedere nella Cerchia dei Bastioni è sempre meno efficace. “Tutti i report mensili Amat confermano un dato fondamentale: il costante aumento dell’Indice di congestione, legato all’aumento del traffico privato. Questo dato è il vero indicatore del traffico in città (che produce rallentamenti dei mezzi Atm e inquinamento) perché non si basa sul solo numero dei veicoli che accedono inB e C dopo le 7.