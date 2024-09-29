Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 17:30 (Di domenica 29 settembre 2024) Viabilità DEL 29 SETTEMBRE 2024 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASAL PALOCCO IN DIREZIONE Roma, RIAPERTA LA CARREGGIATA CENTRALE, CODE IN SMALTIMENTO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA STA PROVOCANDO CODE TRA OSTIENSE E LAURENTINA. IN INTERNA, INVECE, PER TRAFFICO, SI RALLENTA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA. SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 16:30 - CI SPOSTIAMO SULLA A12 ROMA TARQUINIA PRUDENZA PER UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DEL KM 4+000 TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA ROMA FIUMICINO E LO SVINCOLO DI FREGENE. VIABILITÀ DEL 29 SETTEMBRE 2024 ORE 16. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 15:30 - ATTENZIONE, IN PARTICOLARE, DURANTE LA FASE DI DEFLUSSO DEI TIFOSI. IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO SONO ATTIVE LE CONSUETE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ CON DIVIETI DI SOSTA E TEMPORANEE LIMITAZIONI AL TRANSITO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 13:30 - VIABILITÀ DEL 29 SETTEMBRE 2024 ORE 13. 20 ALESSIO CONTI BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA A CAUSA DELL’INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA DEL GENIO CIVILE, CHIUSA LA CORSIA CENTRALE E SI TRANSITA SULLA COMPLANARE PER CHI è DIRETTO ... romadailynews
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