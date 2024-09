Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 settembre 2024)DEL 29 SETTEMBREORE 17.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLAANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASAL PALOCCO IN DIREZIONE, RIAPERTA LA CARREGGIATA CENTRALE, CODE IN SMALTIMENTO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA STA PROVOCANDO CODE TRA OSTIENSE E LAURENTINA. IN INTERNA, INVECE, PER TRAFFICO, SI RALLENTA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA. SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO CODE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.