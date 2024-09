Parco delle Cave laghetto inquinato | caccia all’eco-vandalo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Una chiazza violacea e schiuma sono comparsi giovedì in uno dei laghetti del. Colpa di uno sversamento di idrocarburi e altre sostanze chimiche nello specchio d’acqua. Mentre procedono le indagini per risalire all’autore dello sversamento, anche analizzando i filmatitelecamere di videosorveglianza, i tecnici della Città metropolitana di Milano sono al lavoro da tre giorni sulle sponde per contenere e avviare l’intervento di bonifica. Le operazioni sono state effettuate per tutto il pomeriggio fino a sera in sinergia con i Vigili del Fuoco, i sommozzatori della protezione civile S. Rossi e il Nucleo ambientale della polizia locale del Comune di Milano, ma non sono state sufficienti a permettere l’asportazione completa del materiale.